На электричках Павелецкого направления видели посторонних

12 августа 2026, 13:34

МЖД: электрички в направлении Москвы задержали из-за посторонних на крыше поезда

Фото: istockphoto/Apriori1

Инцидент произошел утром 12 августа. В 8:36 по московскому времени электропоезд №6512, следовавший по маршруту «Аэропорт Домодедово — Москва», экстренно затормозил и совершил вынужденную остановку. Причиной стало присутствие посторонних людей на крыше вагона.