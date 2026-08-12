Достижения.рф

На электричках Павелецкого направления видели посторонних

МЖД: электрички в направлении Москвы задержали из-за посторонних на крыше поезда
Фото: istockphoto/Apriori1

Инцидент произошел утром 12 августа. В 8:36 по московскому времени электропоезд №6512, следовавший по маршруту «Аэропорт Домодедово — Москва», экстренно затормозил и совершил вынужденную остановку. Причиной стало присутствие посторонних людей на крыше вагона.



В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) оперативно сообщили о произошедшем. Машинист применил плавное торможение, чтобы избежать более серьезных последствий.

В настоящий момент специалисты предпринимают все необходимые меры для того, чтобы как можно скорее вернуть движение поездов в график. В МЖД также напомнили, что нахождение на внешних элементах подвижного состава смертельно опасно и может привести к тяжелым травмам. Кроме того, подобные действия квалифицируются как незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта и влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Ранее россиянин поджег релейные шкафы на МЖД. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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