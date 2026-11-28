28 ноября 2026, 23:39

SHOT: На западе Москвы произошёл сильный пожар на пятом этаже жилого дома

Фото: iStock/DarthArt

В западной части Москвы загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.