В многоквартирном доме на западе Москвы произошёл сильный пожар
В западной части Москвы загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.
Уточняется, что сильный пожар начался в Можайском районе. Супруги, живущие на пятом этаже дома на Витебской улице, уснули перед работающим телевизором. По предварительной информации, его замкнуло. Хозяева квартиры проснулись из-за резкого запаха и заметили, что горит техника. Пламя быстро перешло на другие предметы.
Мужчина и женщина в спешке выбежали на улицу в домашней одежде. Очевидцы вызвали экстренные службы. Спасатели вывели из здания 14 человек, включая четверых детей и двоих пожилых людей. Огонь успешно ликвидировали на площади 15 квадратных метров.
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