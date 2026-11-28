Стало известно о состоянии пяти пострадавших в ДТП в Самарской области
В Самарской области трое несовершеннолетних, которые пострадали при столкновении двух легковушек, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Напомним, что 28 ноября на трассе Тольятти — Димитровград произошло ДТП: водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Lada Granta, а затем съехал в кювет. Авария привела к смерти двух человек. Ещё пятеро получили травмы, трое из них — дети.
Взрослые пострадавшие, как и несовершеннолетние, находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивают как средней и тяжелой степени. Все получают необходимую медицинскую помощь в больницах.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Карелии в лесу нашли тело школьницы со следами насильственной смерти. Подробности читайте здесь.
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