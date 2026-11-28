28 ноября 2026, 23:25

Фото: iStock/Smith Assavarujikul

В Самарской области трое несовершеннолетних, которые пострадали при столкновении двух легковушек, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.