На горе в Татарстане нашли мёртвыми двух 16-летних девочек
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти двух несовершеннолетних в Татарстане. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Двух 16-летних школьниц нашли мёртвыми на горе Пузанка в Мамадышском районе. Сообщается, что девочки сталкивались с травлей в школе. В настоящее время следователи рассматривают версию о доведении до самоубийства.
Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи республиканского управления СК устанавливают все обстоятельства смерти несовершеннолетних.
До этого сообщалось о чрезвычайном происшествии на улице в Москве. Там 10-летний мальчик случайно выстрелил себе в живот из ракетницы.
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