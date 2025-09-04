«Пьяный за рулём, дети в машине»: В российском регионе произошло жёсткое ДТП
В Тверской области пятеро детей пострадали из-за водителя с признаками опьянения
В Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Подробности сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент случился на 77-м километре автодороги Торжок — Осташков. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля при совершении обгона не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. В результате аварии пострадали шесть человек.
«Получили травмы шесть человек: 32-летняя женщина, а также пятеро несовершеннолетних детей-пассажиров — две девочки в возрасте 13 и 14 лет и три мальчика в возрасте шести, семи и 10 лет», — сказано в сообщении.По данным ведомства, у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.