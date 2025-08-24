На Итурупе приостановили поиски 10 пропавших туристов
Спасатели приостановили на ночь поиски десяти туристов, пропавших при восхождении на вулкан Баранского на острове Итуруп. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в своем телеграм-канале.
По его словам, было решено отложить данные мероприятия в связи с наступлением темноты. По итогам первого дня поисковой операции была обследована территория радиусом более 7 километров. Следов диких животных, которые могли бы угрожать здоровью и жизням людей, не обнаружено. Кроме того, поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями.
Напомним, туристическая группа из девяти женщин и мужчины-гида пропала вечером субботы, 23 августа, во время незарегистрированного похода. Они не вышли на связь и не прибыли на точку сбора, где их ждал проводник.
