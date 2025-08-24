На Итурупе приостановили поиски 10 пропавших туристов

24 августа 2025, 16:05

Поиски 10 пропавших на Итурупе туристов приостановили на ночь

Фото: iStock/VEX Collective

Спасатели приостановили на ночь поиски десяти туристов, пропавших при восхождении на вулкан Баранского на острове Итуруп. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в своем телеграм-канале.