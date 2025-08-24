Достижения.рф

На Итурупе приостановили поиски 10 пропавших туристов

Фото: iStock/VEX Collective

Спасатели приостановили на ночь поиски десяти туристов, пропавших при восхождении на вулкан Баранского на острове Итуруп. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в своем телеграм-канале.



По его словам, было решено отложить данные мероприятия в связи с наступлением темноты. По итогам первого дня поисковой операции была обследована территория радиусом более 7 километров. Следов диких животных, которые могли бы угрожать здоровью и жизням людей, не обнаружено. Кроме того, поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, туристическая группа из девяти женщин и мужчины-гида пропала вечером субботы, 23 августа, во время незарегистрированного похода. Они не вышли на связь и не прибыли на точку сбора, где их ждал проводник.

Лидия Пономарева

