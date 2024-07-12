На Иваньковском водохранилище спасли трёх сапбордистов

Москву сотрясла новость о серии убийств за несколько дней до наступления новогодних праздников. По подозрению в расправах над женщинами был задержан гражданин Узбекистана. О том, кто стал жертвой маньяка и за что он лишал жизни молодых девушек расскажет редакция «Радио 1».