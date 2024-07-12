На Иваньковском водохранилище спасли трёх сапбордистов

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Трём сапбордистам, отправившимся в плаванье по Иваньковскому водохранилищу и не сумевшим самостоятельно вернуться на берег, помогли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поздно вечером поступил вызов от группы сапбордистов. Девушки и два молодых человека 26 лет не рассчитали свои силы, касаясь на Иваньковском водохранилище, и физически не могли доплыть до берега самостоятельно», — говорится в сообщении.На помощь сапбордистам отправились спасатели на катере Вельбот-63, но из-за темноты и сильного ветра обнаружить пловцов оказалось крайне непросто. Спасатели связались с молодыми людьми по телефону, подавали им световые сигналы и смогли определить верное направление поисков. Вскоре путешественники были найдены. Спасатели привязали сапборды к катеру и доставили спасённых на берег.
Сапбордисты не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась.
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