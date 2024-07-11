В подмосковной деревне Барынино нашли авиабомбу

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО
Боеприпас времён Великой отечественной войны обнаружили местные жители на территории частного участка в деревне Барынино Рузского городского округа, на место были вызваны спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Взрывотехники обследовали опасную находку и идентифицировали её как зажигательную авиационную бомбу: боеприпасы такого типа использовались во время Второй мировой войны», — говорится в сообщении.Боеприпас с соблюдением всех мер предосторожности перевезли в безопасное место и обезвредили.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели помогли 62-летней жительнице Волоколамска, которая поздно вечером пошла кормить бездомных кошек, оступилась и упала в железобетонный кабельный колодец.
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Лев Каштанов