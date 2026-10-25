На КАД в Санкт-Петербурге произошло ДТП с семью автомобилями
На КАД в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Об этом в ночь на 25 октября сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», публикуя кадры с места происшествия.
Авария случилась на 30-м километре внешнего кольца трассы. Предварительно, один из автомобилей получил особенно серьёзные повреждения — его полностью разбило и смяло. От транспортного средства осталась сильно деформированная конструкция, по форме напоминающая куб. Остальные машины пострадали меньше.
В настоящий момент на месте работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства аварии. Уточняется, что очевидцы заметили в районе ДТП автомобили скорой помощи, однако официальных сведений о погибших или пострадавших пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что на севере Москвы подросток из Архангельска погиб при падении из окна гостиницы. Подробности читайте здесь.
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