Бывшим хозяином попавшего в ДТП Corvette оказался криптомиллионер, от которого спасали львицу

03 сентября 2026, 01:12

SHOT: Блогер, от которого спасали львицу, оказался бывшим хозяином спорткара Corvette

Фото: iStock/DarthArt

Криптомиллионер Дмитрий Котов, от которого волонтёры спасали искалеченную львицу, оказался бывшим владельцем Corvette, попавшего в жёсткую аварию в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.