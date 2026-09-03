Бывшим хозяином попавшего в ДТП Corvette оказался криптомиллионер, от которого спасали львицу
Криптомиллионер Дмитрий Котов, от которого волонтёры спасали искалеченную львицу, оказался бывшим владельцем Corvette, попавшего в жёсткую аварию в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что ДТП с участием мотоцикла, красного спортивного автомобиля Corvette C8 Stingray и еще одной легковушки произошло вчера вечером на Минской улице.
По словам Котова, он продал элитный спорткар месяц назад молодому парню по имени Тимур. Очевидцы рассказали блогеру, что водитель не поделил полосу с другим легковым авто. По предварительной информации, столкновение случилось, потому что у спорткара якобы отказали тормоза. После удара у Corvette оторвало колесо, и машина задела проезжавшего мимо мотоциклиста, которого позже увезли на скорой.
В декабре 2025 года криптомиллионер оказался в центре скандала из‑за содержания маленькой львицы. Пользователи в соцсетях обратили внимание на болезненный вид животного, которое появлялось в блоге Котова. Когда волонтёры прибыли, чтобы забрать малышку, молодой человек согласился её отдать.
Специалисты обнаружили у хищницы сильное истощение и выявили заболевание, делающее кости очень хрупкими. Котов клялся, что не обижал львицу намеренно. После изъятия животное поместили на интенсивное лечение.
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