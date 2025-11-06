На Камчатке педагог предложил школьнице деньги за фотографии интимного характера
На Камчатке педагог предложил денег школьнице за фотографии интимного характера. За это суд приговорил 26-летнего работника музыкальной школы к десяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Петропавловск-Камчатский городской суд.
Следствие установило, что педагог переписывался с несовершеннолетней школьницей и знал о её возрасте. Он отправлял девушке фотографии порнографического содержания, а затем предложил ей за деньги сделать и прислать ему откровенные снимки и видео. Школьница согласилась на это предложение.
Позже обвиняемый переслал несколько порнографических роликов своему знакомому, что суд квалифицировал как распространение. При обыске у музыканта изъяли технику. На носителях информации нашли более 8000 файлов порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних.
