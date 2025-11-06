На Камчатке педагог предложил школьнице деньги за фотографии интимного характера

06 ноября 2025, 11:29

На Камчатке учителя осудили за непристойную переписку со школьницей

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

На Камчатке педагог предложил денег школьнице за фотографии интимного характера. За это суд приговорил 26-летнего работника музыкальной школы к десяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Петропавловск-Камчатский городской суд.