Экс-полицейский жестоко убил трёх подруг и избежал наказания через отправку на СВО

13 сентября 2025, 06:01

Экс-полицейский Борзых избежал наказания за тройное убийство из-за участия в СВО

Фото: Istock/Sinenkiy

Бывший подполковник ГИБДД Михаил Борзых, которого обвиняют в убийстве бизнесвумен и её подруг-близняшек, избежал уголовного наказания, отправившись на спецоперацию на Украине.





Как сообщает Starhit.ru, в ночь с 4 на 5 февраля 2024 года Борзых проник на территорию дома в подмосковном Свитино, где проживала Филанович с подругами. Спрятавшись в гостевом флигеле, он дождался ухода Светланы на работу и расправился с оставшимися женщинами. Ирину Хант он застрелил после принудительного перевода денег, а Наталью Казыльскую — при попытке побега.



Вернувшуюся Филанович он также заставил перевести средства на свой счёт, а затем убил.



Тела жертв обнаружили через несколько дней в подвале дома, завернутыми в полиэтиленовые пакеты. Борзых успел скрыться в ОАЭ, но в марте 2024 года его задержали во Вьетнаме и экстрадировали в Россию. На допросах он полностью признал вину и подробно описал детали преступления, включая использование пистолета, подобранного им ранее на месте убийства генерала МВД.



Несмотря на собранные доказательства и признание, в январе 2025 года Борзых был отправлен на СВО до суда. Это решение оставило родственников жертв без возможности добиться правосудия.





«Это больно от бессилия! Как можно посылать убийц на войну? Они вернутся чудовищами», — призналась сестра-близнец Филанович Татьяна Камоза.