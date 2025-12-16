Достижения.рф

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

Фото: iStock/allanswart

Ночью на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. О стихийном бедствии сообщили на сайте Камчатского филиала ЕГС РАН.



Эпицентр толчков находился в 224 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 60 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Специалисты продолжают следить за ситуацией.

Напомним, что землетрясения могут варьироваться по силе и продолжительности. Они измеряются с помощью сейсмометров и обычно оцениваются по шкале Рихтера или шкале магнитуды.

Ранее стало известно, что в акватории Черного моря в районе Севастополя зафиксировали активизацию сейсмического очага.

Дарья Осипова

