На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Ночью на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. О стихийном бедствии сообщили на сайте Камчатского филиала ЕГС РАН.
Эпицентр толчков находился в 224 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 60 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Специалисты продолжают следить за ситуацией.
Напомним, что землетрясения могут варьироваться по силе и продолжительности. Они измеряются с помощью сейсмометров и обычно оцениваются по шкале Рихтера или шкале магнитуды.
Ранее стало известно, что в акватории Черного моря в районе Севастополя зафиксировали активизацию сейсмического очага.
Читайте также: