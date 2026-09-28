В Хабаровске полностью потушили пожар в здании с несколькими ресторанами
Пожар в здании с ресторанами на улице Калинина в Хабаровске полностью потушили. Об этом сообщили в канале «МЧС Хабаровского края» на платформе MAX.
Возгорание началось утром 27 сентября. В здании расположены несколько мест общественного питания, в том числе ресторан «Дом». Днём огонь удалось локализовать на площади 150 квадратных метров.
Полную ликвидацию пожара подтвердили 28 сентября в 03:12 по хабаровскому времени. К этому моменту огнеборцы уже закончили проливку и разбор повреждённых конструкций чердачного перекрытия.
В ближайшее время сотрудники МЧС и специалисты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю осмотрят место происшествия и соберут вещественные доказательства, чтобы установить причину случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Абхазии обнаружили мертвой российскую туристку, которая пропала в курортной Гагре. Мать девушки последний раз общалась с дочерью 23 сентября — та говорила, что всё в порядке, однако вновь связаться с ней не вышло. Правоохранители уже задержали предполагаемого убийцу. Подробности читайте в нашем материале.
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