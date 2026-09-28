В Хабаровске полностью потушили пожар в здании с несколькими ресторанами

28 сентября 2026, 02:43

Фото: канал в MAX «МЧС Хабаровского края»/@id2721120700_gos

Пожар в здании с ресторанами на улице Калинина в Хабаровске полностью потушили. Об этом сообщили в канале «МЧС Хабаровского края» на платформе MAX.