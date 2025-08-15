Адвокат раскрыл новые факты по делу убийства федерального судьи в Камышине

15 августа 2025, 01:53

Адвокат Зернов: СК не связывает убийство судьи Ветлугина в Камышине с его должностью

Фото: iStock/Michał Chodyra

На данный момент следствие не рассматривает убийство федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине как преступление, связанное с его профессиональной деятельностью. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат Олег Зернов, опрошенный в качестве эксперта.





По данным СУ СКР по Волгоградской области, убийство произошло вечером 14 августа у здания городского суда. Тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами обнаружили на улице Советской. Задержанный подозреваемый Сергей К. обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).





«(Выходит, что) следствие не считает основной версию об убийстве в связи с осуществлением судьей своих полномочий», — подвел итог Зернов.