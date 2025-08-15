Адвокат раскрыл новые факты по делу убийства федерального судьи в Камышине
Адвокат Зернов: СК не связывает убийство судьи Ветлугина в Камышине с его должностью
На данный момент следствие не рассматривает убийство федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине как преступление, связанное с его профессиональной деятельностью. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат Олег Зернов, опрошенный в качестве эксперта.
По данным СУ СКР по Волгоградской области, убийство произошло вечером 14 августа у здания городского суда. Тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами обнаружили на улице Советской. Задержанный подозреваемый Сергей К. обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).
Зернов пояснил, что действия злоумышленника сейчас квалифицированы как «простое» убийство (по ст. 105 УК РФ). Однако в Уголовном кодексе РФ есть отдельная статья, предусматривающая ответственность за посягательство на жизнь судьи, которое совершено в целях воспрепятствования законной деятельности, либо из мести за такую деятельность.
«(Выходит, что) следствие не считает основной версию об убийстве в связи с осуществлением судьей своих полномочий», — подвел итог Зернов.Ранее сообщалось, что основным мотивом для убийства мог быть личный конфликт на почве ревности. Предварительно, Сергей К узнал о романе супруги с федеральным судьей, сорвался и жестоко «проучил» мужчину. Когда убийца расстрелял жертву, он отрезал трупу половой орган и вонзил в его глаз нож.