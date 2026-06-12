В Петербурге подросток вновь пропал спустя день после возвращения домой

12 июня 2026, 00:46

В Петербурге второй раз за июнь ищут подростка, который пропал после возвращения домой

Фото: iStock/Lyubov Smirnova

В Петербурге второй раз за месяц начали поиски подростка, который ушёл из дома на следующий день после возвращения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».