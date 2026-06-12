В Петербурге подросток вновь пропал спустя день после возвращения домой
В Петербурге второй раз за месяц начали поиски подростка, который ушёл из дома на следующий день после возвращения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Девятого июня мальчика нашли в первый раз. Несовершеннолетнего удалось разыскать в Пензенской области, однако уже десятого числа около полудня он снова вышел из дома и пропал. В отряд «ЛизаАлерт» поступила повторная заявка на поиск. Волонтёры не исключают, что юноша может находиться за пределами Санкт-Петербурга. На исчезнувшем подростке были камуфляжная куртка и брюки, чёрная футболка, а также берцы.
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