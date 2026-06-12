Три шведа метнули камни через границу с РФ и попали на крупный штраф

12 июня 2026, 04:28

В Норвегии три шведа получили штраф под ₽60 тысяч за метание камней через границу с РФ

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

В Норвегии троих граждан Швеции крупно оштрафовали за метание камней через границу с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции области Финнмарк, граничащей с РФ.