Три шведа метнули камни через границу с РФ и попали на крупный штраф
В Норвегии троих граждан Швеции крупно оштрафовали за метание камней через границу с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции области Финнмарк, граничащей с РФ.
Правоохранители оперативно задержали нарушителей, как только стало известно об их действиях. Шведам выписали штраф в размере восьми тысяч норвежских крон (примерно 844 доллара или же около 60 тысяч рублей) «за нарушение границы» в форме бросков камней в сторону России.
Согласно материалу, норвежское законодательство запрещает любые действия угрожающего или запугивающего характера, направленные на границу или через неё.
Ранее «Радио 1» передавлао, что американский предприниматель Илон Маск «на бумаге» стал первым в мире триллионером после первичного публичного размещения акций своей компании SpaceX. С учётом активов Tesla и других проектов ожидается, что в пятницу вечером совокупное состояние известного предпринимателя превысит 1,1 триллиона долларов.
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