В Тверской области завели уголовное дело после осквернения Ржевского мемориала
В Тверской области возбудили уголовное дело после осквернения Ржевского мемориала Советскому Солдату. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Ранее правоохранителям стало известно о размещении в социальных медиа видео, которое подтверждает оскорбительные действия. По информации РИА Новости, в ролике несколько молодых людей идут рядом с мемориалом, который посвящён памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942–1943 годах в ходе Великой Отечественной войны. Одна из девушек произносит в адрес сооружения нецензурные слова.
«По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ», — говорится в материале.В настоящий момент следователи проводят расследование и устанавливают точные обстоятельства произошедшего.
Этим вечером «Радио 1» передавало, что в подмосковном Мисайлово неизвестные сожгли автомобиль BMW. Подробности читайте здесь.