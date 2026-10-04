В Тверской области завели уголовное дело после осквернения Ржевского мемориала

04 октября 2026, 23:39

Фото: iStock/blinow61

В Тверской области возбудили уголовное дело после осквернения Ржевского мемориала Советскому Солдату. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.





Ранее правоохранителям стало известно о размещении в социальных медиа видео, которое подтверждает оскорбительные действия. По информации РИА Новости, в ролике несколько молодых людей идут рядом с мемориалом, который посвящён памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942–1943 годах в ходе Великой Отечественной войны. Одна из девушек произносит в адрес сооружения нецензурные слова.



«По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ», — говорится в материале.