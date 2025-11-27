Число погибших при мощнейшем пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло

27 ноября 2025, 02:08

SCMP: Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 44

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Количество погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга возросло до 44 человек. Такие данные приводит газета South China Morning Post (SCMP).





При этом еще 279 человек считаются пропавшими без вести, а 45 госпитализированных людей находятся в тяжелом состоянии.



