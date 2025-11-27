Число погибших при мощнейшем пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло
SCMP: Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 44
Количество погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга возросло до 44 человек. Такие данные приводит газета South China Morning Post (SCMP).
При этом еще 279 человек считаются пропавшими без вести, а 45 госпитализированных людей находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в среду — мощный огонь охватил все восемь 31-этажных домов жилого комплекса Wang Fuk Court. В нем проживало около четырех тысяч человек, при этом в одном из загоревшихся зданий находилось более ста животных.
Пожар в жилом комплексе уже признали самым сильным в Гонконге за последние 17 лет.
