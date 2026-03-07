В Ингушетии шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пистолета

07 марта 2026, 08:04

В Назрани шестилетний мальчик случайно ранил себя из пневматического пистолета

Фото: Istock/Tomasz Śmigla

В Назрани шестилетний мальчик нашёл дома пневматический пистолет и случайно выстрелил себе в висок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.