В Ингушетии шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пистолета
В Назрани шестилетний мальчик нашёл дома пневматический пистолет и случайно выстрелил себе в висок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отец оставил оружие в доступном месте, и ребёнок во время игры взял его. Мать в этот момент находилась рядом, но не уследила за сыном. Мальчик нажал на спусковой крючок, пуля попала ему в висок.
Родственники сразу вызвали скорую помощь. Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу. Врачи осмотрели ребёнка, обработали рану и приняли решение отпустить его домой, так как угроза для жизни отсутствовала.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
