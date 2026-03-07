Достижения.рф

В Ингушетии шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пистолета

Фото: Istock/Tomasz Śmigla

В Назрани шестилетний мальчик нашёл дома пневматический пистолет и случайно выстрелил себе в висок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.



Отец оставил оружие в доступном месте, и ребёнок во время игры взял его. Мать в этот момент находилась рядом, но не уследила за сыном. Мальчик нажал на спусковой крючок, пуля попала ему в висок.

Родственники сразу вызвали скорую помощь. Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу. Врачи осмотрели ребёнка, обработали рану и приняли решение отпустить его домой, так как угроза для жизни отсутствовала.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ольга Щелокова

