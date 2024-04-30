На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

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Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Мост был закрыт более 40 минут. Об этом проинформировал оперативный Телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 1.25 мск, не называя причин. До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд по Крымскому мосту на время закрывают в случае объявления ракетной опасности.
Кроме того, до этого жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии взрывов. Стоит отметить, что официальной информации по этому поводу пока не поступало.
Ранее генерала ВСУ рассмешили слова о возможном захвате Крыма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, до этого жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии взрывов. Стоит отметить, что официальной информации по этому поводу пока не поступало.
Ранее генерала ВСУ рассмешили слова о возможном захвате Крыма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак