В Симферополе и Джанкое произошли взрывы

Фото: istock / Leonid Ikan
В небе над Симферополем и Джанкоем произошел ряд взрывов. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны.
Как рассказали местные жители Телеграм-каналу Shot, первые взрывы прогремели примерно в 1:25 ночи. Всего было слышно более десяти мощных хлопков.
До этого также сообщалось о ракетной опасности над Крымским полуостровом. Кроме того, по Крымскому мосту временно перекрыли движение.
Стоит отметить, что официальной информации пока не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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До этого также сообщалось о ракетной опасности над Крымским полуостровом. Кроме того, по Крымскому мосту временно перекрыли движение.
Стоит отметить, что официальной информации пока не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак