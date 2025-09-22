Три грузовых вагона сошли с рельсов в российском регионе
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Малоярославецком районе Калужской области во время маневров на подъездном пути к одному из промпредприятий. Об этом сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов в телеграм-канале.
Он отметил, что инцидент произошел на станции Шемякино и затронул три из 18 вагонов. На месте работают сотрудники РЖД. По информации начальника станции, движение поездов не нарушилось, ограничений нет — по расписанию поезда следуют в штатном режиме.
Перед этим сообщалось, что начальник отдела Минздрава РФ спас упавшего на рельсы столичного метро пассажира. Все случилось в центре столицы.
Кроме того, накануне столичный Дептранс информировал о человеке на путях в московском метрополитене.
Читайте также: