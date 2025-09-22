Три грузовых вагона сошли с рельсов в российском регионе

22 сентября 2025, 15:24

Парфенов: Три вагона сошли с путей во время маневровых работ в Калужской области

Фото: istockphoto/designbydx

Три грузовых вагона сошли с рельсов в Малоярославецком районе Калужской области во время маневров на подъездном пути к одному из промпредприятий. Об этом сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов в телеграм-канале.