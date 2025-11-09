На Кубани «ведьму» осудили за демонстрацию сатанистской* символики
В станице Стародеревянковской Краснодарского края полицейские задержали 32-летнюю местную жительницу, называвшую себя ведьмой.
Отмечается, что женщина активно рекламировала свои «магические услуги» в соцсетях, предлагая обряды и «астральные практики».
Однако вместо новых клиентов к ней пришли сотрудники правоохранительных органов. Их внимание привлекла не только реклама «чернокнижницы», но и символика, которую она использовала в публикациях. По данным полиции, на снимках и видео присутствовали элементы, относящиеся к сатанистской* атрибутике.
В ходе проверки у женщины изъяли магические инструменты и оккультные предметы, а в отношении неё возбудили административное дело за демонстрацию запрещённой символики. Суд назначил нарушительнице штраф.
По словам правоохранителей, «ведьма» называла себя экстрасенсом и медиумом, однако среди коллег по «цеху» особым авторитетом не пользовалась.
