На Кубани впервые приостановили уголовное дело из-за ухода обвиняемого на СВО

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Краснодарский краевой суд впервые удовлетворил ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу в связи с желанием обвиняемого принять участие в СВО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Уточняется, что фигурант дела Павел Лонгинов обвиняется в убийстве. С ходатайством о приостановлении дела выступил начальник пункта отбора на военную службу.
Лонгинов заключил контракт о прохождении военной службы, признан годным и принят на службу. Через некоторое время он будет передан военным.
Свое добровольное желание принимать участие в спецоперации мужчина подтвердил.
Ранее российский штурмовик назвал необычную причину ухода на СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Лонгинов заключил контракт о прохождении военной службы, признан годным и принят на службу. Через некоторое время он будет передан военным.
Свое добровольное желание принимать участие в спецоперации мужчина подтвердил.
Ранее российский штурмовик назвал необычную причину ухода на СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова