На Курилах мужчина зарезал учительницу и ранил тренера в подъезде
Житель Южно-Курильска напал с ножом на двух женщин в подъезде жилого дома на проспекте Курильском. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его данным, 38-летний Эдуард Н., который работал инспектором отдела кадров в местной компании, поджидал жертв в темноте. Когда они вышли из квартиры, он ворвался внутрь и затащил их обратно. В помещении мужчина начал бегать с ножом и напал на женщин.
Учительница местного образовательного центра Елена скончалась на месте от двух ударов в грудь. Вторая жертва, тренер-преподаватель спортивной школы Кристина, получила ранения на животе и груди — ее успели спасти очевидцы, которые оказали первую помощь.
После нападения мужчина забрал ключи от автомобиля Lexus, принадлежавшего одной из пострадавших, и скрылся. Злоумышленника задержали спустя сутки, его прежде уже судили за мошенничество. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они допрашивают задержанного, в ближайшее время его арестуют.
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