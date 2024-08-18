В Ростовской области тушат пожар промскладе

Фото: istockphoto/Distortion Media
В Пролетарске Ростовской области тушат пожар на промскладе. По словам губернатора региона Василия Голубева в Telegram-канале, в ликвидации возгорания используется все необходимое. Чиновник отметил, что на месте происшествия сейчас работает его заместитель Сергей Бодряков, который координирует работу всех служб.
Голубев уточнил, что угрозы распространения пламени на жилые постройки и прочие объекты нет.
Ранее сообщалось, что возгорание дизельного топлива вызвали обломки украинского дрона. Тушение было приостановлено из-за плотного огня со стороны боевиков ВСУ.
До этого была информация, что в результате пожара на колесе обозрения в Германии 16 человек были госпитализированы, а всего пострадали 65 человек.
Читайте также:
В Якутии 33 населённых пункта окутаны дымом из-за лесных пожаров
В пригороде Анапы вспыхнул лесной пожар
В Ростове-на-Дону женщина устроила фейерверк и пожар в трёх торговых центрах
Ранее сообщалось, что возгорание дизельного топлива вызвали обломки украинского дрона. Тушение было приостановлено из-за плотного огня со стороны боевиков ВСУ.
До этого была информация, что в результате пожара на колесе обозрения в Германии 16 человек были госпитализированы, а всего пострадали 65 человек.
Читайте также:
В Якутии 33 населённых пункта окутаны дымом из-за лесных пожаров
В пригороде Анапы вспыхнул лесной пожар
В Ростове-на-Дону женщина устроила фейерверк и пожар в трёх торговых центрах
Никита Кротов