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В Ростовской области тушат пожар промскладе

Губернатор Голубев: тушение возгорания на промскладе в Пролетарске продолжается
18 августа 2024, 20:54
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Пролетарске Ростовской области тушат пожар на промскладе. По словам губернатора региона Василия Голубева в Telegram-канале, в ликвидации возгорания используется все необходимое. Чиновник отметил, что на месте происшествия сейчас работает его заместитель Сергей Бодряков, который координирует работу всех служб.
Голубев уточнил, что угрозы распространения пламени на жилые постройки и прочие объекты нет.

Ранее сообщалось, что возгорание дизельного топлива вызвали обломки украинского дрона. Тушение было приостановлено из-за плотного огня со стороны боевиков ВСУ.



До этого была информация, что в результате пожара на колесе обозрения в Германии 16 человек были госпитализированы, а всего пострадали 65 человек.

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#россия
#пожар
#ростовская область
#новости
При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек, 16 в больнице
18 августа 2024, 20:17

Фото: iStock/heckepics

Число пострадавших от пожара на колесе обозрения в немецком Лейпциге выросло до 65 человек, 16 из них оказались в больнице. Об этом сообщает DPA со ссылкой на полицию Германии. Среди госпитализированных четверо с ожогами и один с травмами от падения, указано в материале.
«Шестнадцать человек, пострадавших в результате пожара на колесе обозрения на фестивале в Лейпциге, были госпитализированы, сообщила в воскресенье полиция», — говорится в сообщении.
По данным издания, никому из 65 пострадавших сейчас ничего не угрожает.

Пожар произошел накануне вечером, 17 августа, во время фестиваля «Хайфилд» недалеко от Лейпцига. Сначала загорелась одна кабинка колеса обозрения, затем огонь перекинулся на другую. Причина возгорания устанавливается, идет расследование.

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На МКАД столкнулись несколько машин — видео
На МКАД КамАЗ протаранил несколько машин
18 августа 2024, 19:26

Фото: iStock/heckepics

На 45-м километре МКАД КамАЗ протаранил несколько автомобилей, видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале столичного Дептранса.
«…Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — сказано в публикации ведомства.

Известно, что пострадало как минимум пять автомобилей. Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое граждан РФ.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на несколько придорожных деревьев. В салоне было два водителя и 46 пассажиров. По словам представителя российского посольства в Минске Алексея Маскалева, гражданам окажут всю необходимую помощь.

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Выносили два трупа: Дочь-инвалид скончалась вслед за пьющим отцом от измождения
В Москве отец и дочь скончались от измождения один за другим
18 августа 2024, 19:20

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

На западе Москвы произошла жуткая ситуация — отец и дочь по очереди скончались из-за невозможности позвать на помощь. В материале «Радио 1» расскажем подробности происшествия.

Жуткий смрад

Все произошло на улице 26 Бакинских комиссаров. После жалоб соседей на неприятный запах, спустя 10 дней квартиру вскрыли и нашли тела 61-летнего Сергея и его 35-летней дочери Екатерины.

Корреспондент aif.ru посетил этот злополучный дом. Квартира, где проживала семья, сейчас опечатана. Через отверстия, оставшиеся от сорванных замков можно увидеть ходунки, стиральную машинку, сапоги, тряпки и таз. Грязная обстановка в комнате дополняется жутким смрадом, который обычно исходит от бездомных.
Отцовская «любовь»: Женщина об ужасах жизни с мужем-педофилом, совратившем её 8-летнюю дочь
Отцовская «любовь»: Женщина об ужасах жизни с мужем-педофилом, совратившем её 8-летнюю дочь

Не знали, что выносили тела

«Вы знаете, честно сказать, я не встречался с этими жильцами. Но могу точно сказать, что шума из квартиры никогда не слышал. У нас есть "веселые" соседи этажом ниже и выше. Но точно не эти», — рассказал открывший журналисту дверь сосед.
Большинство соседей, с кем удалось пообщаться корреспонденту, даже не знали, что на 6-м этаже вскрывали дверь и выносили трупы двух человек.

Местный житель Александр рассказал, что семья была довольно благополучной. Шесть лет назад мать скончалась, а в квартире остались отец с дочкой.

«Глядя на них, и представить было невозможно, что все вот так печально закончится», — отметил собеседник.

Пристрастился к спиртному

Несколько лет назад Сергей начал резко меняться, причем не в лучшую сторону. Неприятные перемены появились после сложного перелома ноги в районе колена. Кости долго не срастались и ему приходилось пользоваться ходунками. При этом он все еще мог управлять автомобилем.
Фото: istock / ururu

Примерно месяц назад мужчина хотел устроиться таксистом, но его не взяли. Он совсем поник и чаще начал употреблять алкоголь.

«В последний раз я с ним встретился у подъезда неделю назад. Был двенадцатый час ночи, а он на ходунках выдвигался в магазин за очередной порцией спиртного. Я сказал, что время позднее, алкоголь уже не продают, он будто на минуту опомнился, а потом вновь ушел в себя», — говорит Александр.
Россиянин с сожалением добавил, что хотел предложить соседу лечиться, но было неудобно, а сейчас уже поздно.

Оба не могли ходить

Сосед рассказал, что Екатерина была симпатичной стройной девушкой, но ее поразила серьезная болезнь — рассеянный склероз. Заболевание давало осложнения на ноги, она набрала вес и стала реже появляться на улице.

«Вот больше года Катю я совсем не видел уже. В последнюю нашу встречу с Сергеем я спросил у него, где дочка, не переехала ли она? Он ответил, что нет, дома. Уже потом я узнал, что Катя была прикована к постели. Очень страшная история. До сих пор в себя не пришел. Очень жалко людей», — вздыхает Александр.
Искать женщину начал знакомый, после недели безответных звонков. Перед этим она просила отвезти ее к врачу для подтверждения инвалидности. Женщина не могла самостоятельно перемещаться и стала заложником обстоятельств.

Предположительно, первым от обезвоживания умер отец. А обездвиженная Екатерина, несколько дней пролежала с покойником в одной квартире, не в силах ничего сделать. В итоге она тоже скончалась.

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#дома
#тела
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Отцовская «любовь»: Женщина об ужасах жизни с мужем-педофилом, совратившем её 8-летнюю дочь
18 августа 2024, 16:41

Фото: istock / ronstik

В Омской области в 2021 году стало известно о страшном событии – 38-летний отец три года развращал свою приемную дочь. Извращенец начал это делать, когда девочке было всего 8 лет. Резонанс история приобрела после вынесения педофилу приговора. Мужчина отправился в колонию на 15 лет.

Долго добивался

В отдаленном селе Называевского района Омской области практически нет связи с внешним миром: мало дорог, нет интернета, на сотовом ни одного деления. На один жилой дом приходится пять заброшенных. Окружающая атмосфера удручающая, выделяются только добродушные местные жители. Контраст между депрессивностью окружающего и позитивом местных всегда удивляется в таких поездках, передает «КП».

Дом пострадавший семьи большой, деревянный, по местным меркам даже зажиточный. Мать девочки Анастасия* работает начальницей почты.

Женщина рассказала изданию, что с Артуром* они знакомы с детства, оба родились в этом селе. Они росли в благополучных семьях, периодически общались. Девушка на время уезжала в Ханты-Мансийск, где родила от другого мужчины дочь Юлия*. Вернувшись домой, Артур стал проявлять к Насте знаки внимания.

«Артур меня старше на 11 лет, я сначала даже не воспринимала его всерьез. Но он меня долго добивался. В итоге начали жить вместе. Меня в нем привлекало, что он надежный, положительный, совсем не пьет. Прилично зарабатывал – ездил по стройкам на вахты. Вез все деньги в дом, старался для семьи», — рассказывает женщина.
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Настаивал, чтобы по документам стать отцом

После трех лет совместной жизни у пары родился сын. Затем они поженились. Мужчина настаивал, чтобы Юля стала его дочкой по документам. Было сложно заставить биологического отца отказаться от родительских прав, но в итоге он согласился.

Мать узнала о происходящем после недетского сообщения маленькой Юле. Когда Анастасия предъявила претензии Артуру, он стал путаться и все отрицать.

«Тогда попросила свою племянницу осторожно поговорить с ребенком и все узнать. Если бы я сама это услышала, у меня бы просто сердце разорвалось от боли. И Юля все рассказала в деталях, как и что заставлял ее делать "папа"», — вспоминает она.

Объяснял, что так ее любит

Мужчина говорил девочке, что так ее «любит», поэтому она долго не рассказывала о происходящем. Когда школьница спрашивала, почему мама ее так не любит, Артур угрожал ремнем. Спустя время дочь призналась, что сначала сильно боялась, а потом делала все, что он заставлял, по инерции.
Фото: istock / Zinkevych

Анастасия признается, что прожила семь лет с человеком, не зная о нем, как оказалось, ничего. Она отметила, что он был жесток и периодически избивал ее и детей.

«Я просто знала, что дочь его боится. Но не понимала, почему. Думала, что он такой человек суровый, не слишком ласковый, потому что он другой национальности», — признается женщина.
Он также резко относился к родителям, а также «строил» братьев, будучи младшим их пятерых детей. Родители мужчины были в ужасе от произошедшего. Престарелые мать и отец до сих пор не могут понять, чего Артуру не хватало.

«С вахты приехал, пусть отдыхает»

Настя добавила, что он издевался над девочкой, пока она уходила к его родителям помогать с огородом и скотом.

«Думала: мужчина с вахты приехал, пусть отдыхает...», — говорит женщина.
Мать не сразу обратилась в полицию из-за страха огласки. Она пыталась выгнать мужа, но он отпирался и спал в сенях или на кухне. Не зная, как избавиться от извращенца, женщина все же направилась в отделение.

Как утверждает Анастасия, в скором времени они переедут, так как соседи теперь все знают, в школе ребенка затравят.
Фото: istock / Wonchalerm Rungswang
«Дети сейчас жестокие, им этого не объяснишь. Дочь и так много страдала. Пока она еще не все до конца осознает, но скоро начнется переходный возраст. Она поймет, что с ней делали, и это будет очень тяжело. Я хочу оградить своего ребенка от страданий», — отмечает мать.
Женщина по-прежнему боится, что освободившись, Артур найдет их и больше не сможет никто защитить.

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#изнасилование
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Дочь исчезнувшего под Курском пенсионера сообщила о его пленении ВСУ
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера: отца взяли в плен ВСУ
18 августа 2024, 15:08

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk

Светлана Петренко, дочь пропавшего в Курской области 74-летнего пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ, сообщила, что ее отец жив. В разговоре с РИА Новости она заявила, что мужчину пленили украинские военные.
«Он живой, да. Вчера было видео — они (ВСУ. — ред.) снимали его на видео, он там, у них (в плену. — ред.), это тоже 100 процентов», — сказала женщина.
Оскорблявшие ВСУшники в процессе съемки просили показать мужчину документы. Тот оглядывается по сторонам и показывает синий документ. Тогда автор попросил доказать, что он гражданин Украины и показать паспорт на камеру. Когда пенсионер разворачивает документ, видно, что там изображен украинский флаг.

Светлана добавила, что сейчас у ее отца гражданство РФ, а паспорт, который мелькает в видеоролике, остался со времен проживания в Макеевке до событий 2014 года.

16 августа в Телеграм-каналах распространился ролик, на котором украинские боевики издеваются над 74-летним жителем Курской области. Солдаты надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли мужчина, параллельно снимая на видео.

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Мигрант надругался над школьницей в столичном аквапарке и был задержан
SHOT: в Москве задержали мигранта за надругательство над школьницей в аквапарке
18 августа 2024, 14:25

Фото: iStock/YouraPechkin

В Москве задержали 23-летнего мигранта, который надругался над 15-летней школьницей в аквапарке «Мореон». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Мужчину поймали в тот же день и на том же месте, когда девочка решилась рассказать все родителям, указано в материале.
По данным издания, девочка пожаловалась, что незнакомец делал с ней ужасные вещи. После задержания выяснилось, что мигрант официально не трудоустроен и живет в московском Ясенево без регистрации, говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбудили по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, максимальный срок по которой — 3 года колонии.

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#девочка
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Двое россиян пострадали в ДТП с автобусом в РБ
18 августа 2024, 14:16

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Двоих россиян в результате ДТП с автобусом в РБ госпитализировали, пишет РИА Новости, ссылаясь на советника российского посольства в Минске Алексея Маскалева.
«Сегодня около шести утра на автодороге М1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения «Москва-Брест», который следовал в сторону Бреста. Среди госпитализированных — двое граждан России, мужчина и женщина», — прокомментировал представитель дипмиссии.

Предварительно известно, что водитель автобуса, не справившись с управлением, съехал в кювет, наехав на деревья рядом с дорогой. Всего госпитализировано три человека. В салоне было 46 человек и двое водителей.

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#авария
#автобусы
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«Дом раскачивался»: Жители Камчатки описали момент землетрясения
18 августа 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Petrovich9

В воскресенье, 18 августа, около семя часов утра у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой семь баллов по шкале Рихтера. Жители полуострова описали явление словами «дом раскачивался».
Эпицентр землетрясения находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана на глубине шести километров, напоминает РЕН ТВ. Однако оно было весьма ощутимым и в самом городе. Сильные подземные толчки, а за ними звуки бьющейся посуды разбудили многих горожан. Многие выбежали на улицу в чём были.

От подземных толчков шатались стены домов, завыли автомобильные сигнализации и даже проснулся вулкан. В магазинах с полок попадали товары, досталось бытовой технике и электронике. Полы продуктовых супермаркетов оказались усыпаны осколками разбитых банок и бутылок. Люди рассказывали, что в жилых домах хлопали дверцы шкафов, ходуном ходили кровати.

Пострадали и некоторые здания. Кое-где появились трещины, осыпался кафель со стен. Ущерб, нанесённый стихией, ещё будет подсчитан. Городская администрация обследует дома на предмет повреждений, особое внимание уделяя школам, детским садам и объектам здравоохранения.

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#землетрясения
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Умер озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров
Скончался актер дубляжа Борис Быстров
18 августа 2024, 13:25

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В возрасте 80-ти лет скончался народный артист РФ, актер театра и кино, мастер дубляжа Борис Быстров. Об том сообщила его супруга Ирина Савина.
Борис Быстров начал завоёвывать большие экраны в 21 год. Он исполнил роль в известном советском фильме «Волшебная лампа Аладдина». После ошеломительного успеха в роли Аладдина он продолжил сниматься в кино. Среди его известных проектов такие произведения, как «Приключения жёлтого чемоданчика», «Удар! Ещё удар!» и «ТАСС уполномочен заявить…».

Артист также известен по озвучке Гомера Симпсона в «Симпсонах», многих героев «Футурамы», Императора Палпатина в «Звездных войнах», Альфреда в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, Магнето в «Людях Икс» и других персонажей популярных фильмов и сериалов.

До этого стало известно, что умер знаменитый французский актер Ален Делон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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