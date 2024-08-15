На 40-м километре МКАД произошло массовое ДТП

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov
На 40-м километре МКАД произошла массовая авария с участием пяти машин, сообщили ТАСС экстренные службы.
«ДТП произошло на 40-м км МКАД. Столкнулись пять транспортных средств. В результате, предварительно, пострадал один человек», — прокомментировали ТАСС.Известно, что сейчас перекрыли три полосы движения, выясняются подробности случившегося.
Ранее сообщалось, что в центре Челябинска случилось серьезное ДТП, столкнувшиеся авто получили серьезные повреждения. Никакие подробности не приводятся. Есть информация, что парализовано движение троллейбусов.
Кроме того, на днях авария произошла в Ленобласти, где, предварительно, автомобиль въехал в грузовик с песком. Погиб один человек.
Читайте также:
Голый лихач на «мерсе» влетел в толпу, пятеро пострадали
В Подольске скорая помощь столкнулась с такси, есть пострадавший
В Подмосковье снизилось количество ДТП на федеральных трассах
Никита Кротов