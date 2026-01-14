В Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ пострадали четыре человека, включая ребенка
При атаке ВСУ в Ростовской области ранения получили четверо мирных жителей Ростова и Мясниковского района. Среди пострадавших оказался четырёхлетний ребёнок, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Травмированных людей госпитализировали в ростовскую больницу скорой медицинской помощи. Специалисты уже осмотрели их. Состояние пострадавших врачи оценивают как «средней тяжести».
Напомним, что в Ростове-на-Дону для жителей многоквартирного дома, поврежденного в результате атаки БПЛА ВСУ на регион, организовали пункт временного размещения. Для людей подготовили спальные места. Их также обеспечили горячим питанием и напитками.
Ранее сообщалось, что на 52-м году жизни скончался композитор и заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова Николай Шамшин.
