Достижения.рф

На МКАД временно перекрыли движение транспорта

Фото: istockphoto/Евгений Харитонов

На участке МКАД временно ограничили движение. Об этом в своём Telegram‑канале сообщает столичный Дептранс.



По информации ведомства, закрыли внутреннюю сторону кольцевой дороги в районе Ленинского проспекта. Водителям рекомендовали проявлять повышенное внимание при проезде этой зоны.

Ранее стало известно, что на первом километре внешней стороны МКАД водитель Fiat потерял контроль над автомобилем и врезался в бетонный блок. В результате аварии пассажир иномарки погиб на месте, самого водителя доставили в больницу с травмами.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0