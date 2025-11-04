На МКАД временно перекрыли движение транспорта
На участке МКАД временно ограничили движение. Об этом в своём Telegram‑канале сообщает столичный Дептранс.
По информации ведомства, закрыли внутреннюю сторону кольцевой дороги в районе Ленинского проспекта. Водителям рекомендовали проявлять повышенное внимание при проезде этой зоны.
Ранее стало известно, что на первом километре внешней стороны МКАД водитель Fiat потерял контроль над автомобилем и врезался в бетонный блок. В результате аварии пассажир иномарки погиб на месте, самого водителя доставили в больницу с травмами.
По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.
