Женский труп нашли на крыше машины в российском городе

20 сентября 2026, 19:02

В Воронеже на крыше машины нашли труп женщины

Фото: istockphoto/Motortion

В Ленинском районе Воронежа очевидцы обнаружили тело девушки на крыше припаркованного автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Информацией с редакцией «Online. Воронеж».





По словам свидетелей, вероятнее всего, девушка выпала из окна и приземлилась на машину. Обстоятельства и причины произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Официальной информации о личности девушки и деталях инцидента пока не поступало.





«Мы ехали мимо и видели, как она там лежит. На месте работали правоохранители», — рассказали горожане.