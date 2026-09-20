Женский труп нашли на крыше машины в российском городе
В Воронеже на крыше машины нашли труп женщины
В Ленинском районе Воронежа очевидцы обнаружили тело девушки на крыше припаркованного автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Информацией с редакцией «Online. Воронеж».
По словам свидетелей, вероятнее всего, девушка выпала из окна и приземлилась на машину. Обстоятельства и причины произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Официальной информации о личности девушки и деталях инцидента пока не поступало.
«Мы ехали мимо и видели, как она там лежит. На месте работали правоохранители», — рассказали горожане.Ранее треш-стримеры порезали друга и убили кролика в прямом эфире. Подробности — в нашем материале.