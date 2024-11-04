В Финляндии произошел мощный взрыв на фабрике

Служившего в Сирии в составе частной военной компании «Вагнер» офицера Андрея Ткаченко (имя по данным «Фонтанки») обнаружили мертвым на озере в Карелии, проинформировали в МЧС. Мужчина жил в Ленобласти, утром он пошел с другом на рыбалку, пишет портал 47news, ссылаясь на супругу Ткаченко Юлию.