В Финляндии произошел мощный взрыв на фабрике

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В Финляндии 4 ноября раздался взрыв на заводе по изготовлению тарного картона. Об этом проинформировал гендиректор предприятия Юха Коукка в разговоре с изданием Yle. Он сообщил, что причиной взрыва стало повышение давления в резервуаре для целлюлозы.
«Произошло что-то необычное [взрыв], ведь за мою долгую карьеру такого не случалось», — сообщил журналистам Коукка.По данным издания, СМИ не допустили на место происшествия. Расследованием причин аварии займутся правоохранители и государственный центр Otkes, который специализируется на крупных авариях, катастрофах и несчастных случаях.
Масштаб материального ущерба пока не установлен. Генеральный директор также не смог оценить, когда предприятие сможет возобновить работу.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали во время взрыва на территории СИЗО в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак