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В Финляндии произошел мощный взрыв на фабрике

Yle: в Финляндии прогремел взрыв на заводе по производству картона
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

В Финляндии 4 ноября раздался взрыв на заводе по изготовлению тарного картона. Об этом проинформировал гендиректор предприятия Юха Коукка в разговоре с изданием Yle. Он сообщил, что причиной взрыва стало повышение давления в резервуаре для целлюлозы.
«Произошло что-то необычное [взрыв], ведь за мою долгую карьеру такого не случалось», — сообщил журналистам Коукка.
По данным издания, СМИ не допустили на место происшествия. Расследованием причин аварии займутся правоохранители и государственный центр Otkes, который специализируется на крупных авариях, катастрофах и несчастных случаях.



Масштаб материального ущерба пока не установлен. Генеральный директор также не смог оценить, когда предприятие сможет возобновить работу.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали во время взрыва на территории СИЗО в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Кабинет подавшего в отставку губернатора Ростовской области Голубева обыскали
04 ноября 2024, 20:58

Фото: istockphoto/Diy13

Рабочий кабинет подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева обыскали, информирует портал 161.RU со ссылкой на источник.
«Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела», — сказано в сообщении.
Отмечено, что после окончания обысков с представителями администрации побеседовали в кабинете и предупредили. Силовики продолжат работать.

О решении уйти в отставку Голубев сообщил в понедельник, 4 ноября. По его словам, он займется другой работой.

Чиновник был врио губернатора региона с 2010 года, а в 2015 году его назначили официально.

Ранее стало известно, кто может занять место Голубева на посту губернатора Ростовской области.

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Mash: массовое ДТП из-за гололедицы с участием 11 машин произошло в Москве
04 ноября 2024, 19:43

Фото: istockphoto/Bilanol

Массовое ДТП произошло в столице с участием 11 автомобилей, информирует Telegram-канал Mash. Авария случилась на Большой Черкизовской улице в результате сильного гололеда. Пострадавших среди участников ДТП нет.
Ранее сообщалось, что в столице едва не сгорела съемная квартира певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. Уточнялось, что жители старинного дома смогли эвакуироваться самостоятельно из горящего здания.

По предварительным данным, пожар начался в вентиляции. В квартире частично сгорела мебель, а также личные вещи знаменитости. Сейчас выясняются причины произошедшего.

До этого стало известно, кто снял свыше 300 порнороликов со своим участием.

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Mash: квартира певицы Инстасамки чуть не сгорела из-за неисправного камина
04 ноября 2024, 19:10

Фото: istockphoto/Bastian Weltjen

Квартира певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, чуть не сгорела в центре столицы из-за неисправного камина, информирует Telegram-канал Mash. Уточняется, что знаменитость снимала жилье в старинном доме на Тверском бульваре. Месячная стоимость аренды начиналась от 550 тысяч рублей.
Инцидент произошел в понедельник, 4 ноября, когда кровля дома загорелась. Предварительно известно, что возгорание началось в вентиляции.

По данным журналистов, пламя уничтожило 15 «квадратов» чердака и еще 15 в указанной квартире. Частично сгорели вещи знаменитости и мебель. По данным спасателей, никто не пострадал, поскольку люди сами покинули горящее здание.

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#россия
#москва
#новости
#блогер
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Чиновник из Африки снял более 300 порнороликов со своим участием
В интернете появились 300 порнороликов с чиновником Экваториальной Гвинеи
04 ноября 2024, 18:15

Фото: iStock/Prostock-Studio

Неизвестные слили в сеть свыше 300 любительских порнороликов, на которых можно увидеть мужчину, похожего на главу Национального агентства финансовых расследований Экваториальной Гвинеи Бальтасара Эбанг Энгонга. Об этом информирует New Stories Africa.
Инцидент произошел вскоре после того, как Энгонга задержали по делу о коррупции, а в его кабинете прошли обыски. Согласно предварительным данным, что видео интимного характера, которые были сняты в офисе политика, выложили в сеть сами полицейские.

Среди партнеров предполагаемого Энгонга — женщины, одна из которых похожа на дочь генерального прокурора полиции, а другие — на жен министров.

На данный момент Бальтасара проверяют на наличие венерических заболеваний. Правоохранительные органы хотят попробовать привлечь его за распространение инфекции среди граждан.

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Жена утонувшего в Карелии офицера Ткаченко рассказала, как пропал ее муж
04 ноября 2024, 17:51

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Офицер Андрей Ткаченко, тело которого нашли у берега Сегозера в Карелии, погиб в результате начавшегося шторма во время рыбалки. Об этом сообщила супруга офицера в беседе с 47.ru.
По словам женщины, 28 октября ее муж вместе с другом и его сыном отправились на Сегозеро на арендованном катере. Вскоре начался шторм и лодка перевернулась в 400 м от берега. Мальчику удалось выплыть, а тело его отца позже прибило к берегу. Позже сотрудники экстренных служб нашли тело военного.

Напомним, тело офицера нашли в воскресенье, 3 ноября. Его жена рассказала, что Ткаченко совсем недавно вернулся со специальной военной операции, куда отправился в ноябре 2022 года.

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#лодка
#женщины
#шторм
#операции
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Мужчина изнасиловал девятиклассницу в Подмосковье
04 ноября 2024, 16:37

Фото: istockphoto/blinow61

Неизвестный напал на школьницу и изнасиловал ее в Подмосковье, пишет «МК». Уточняется, что ужасающий инцидент произошел в минувшую субботу, 2 ноября. Вечером девятиклассница пошла гулять с собакой, когда злоумышленник стал преследовать ее.
Она также сделала мужчине замечание, припугнув, что позовет отца. Однако тот не отреагировал, и дождавшись, когда ребенок потеряет бдительность, затащил в безлюдное место и надругался.

Родители, узнав о случившемся, вызвали медиков. С потерпевшей работает психотерапевт. Угрозы для здоровья пострадавшей нет. В семье высокий уровень доверия, который помог избежать серьезных последствий инцидента.

Ранее сообщалось, кого обнаружили мертвым на озере в Карелии.

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#мир
#россия
#криминал
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#дети
#новости
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Связанного с ЧВК «Вагнер» офицера обнаружили утонувшим на озере в Карелии
04 ноября 2024, 12:49

Фото: istockphoto/DmyTo

Служившего в Сирии в составе частной военной компании «Вагнер» офицера Андрея Ткаченко (имя по данным «Фонтанки») обнаружили мертвым на озере в Карелии, проинформировали в МЧС. Мужчина жил в Ленобласти, утром он пошел с другом на рыбалку, пишет портал 47news, ссылаясь на супругу Ткаченко Юлию.
«Совсем недавно вернулся с СВО», - комментировала она.
Военного искали с конца октября. Известно, что 28 числа прошлого месяца Ткаченко с другом и сыном друга арендовали лодку, выйдя на Сегозеро.

Начался шторм, лодку перевернуло в 400 метрах от берега, мальчик смог добраться до суши, тело его отца выкинуло на берег чуть позже, а затем обнаружили и тело Андрея Ткаченко.

Погибший получил три ордена Мужества, а также две медали «За отвагу». По словам его супруги, в последнее время мужчина руководил службой безопасности в одной из компаний.

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#мир
#мчс
#смерть
#вагнер
#россия
#новости
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Shot: от удара молнии погиб футболист во время матча в Перу — видео
04 ноября 2024, 11:38

Фото: istockphoto/Trifonov_Evgeniy

Футболиста убило молнией прямо на матче в Перу. Кадры трагедии опубликовал Telegram-канал Shot. Семь спортсменов пострадали. Все случилось в Хунине, когда играли Juventud Bellavista и Familia Chocca.
Удар молнии унес жизнь защитника Хосе Уго де ла Крус Меса. В критическом состоянии находится один из семерых пострадавших вратарь Хуан Чока. У мужчины тяжелые ожоги.
Перед этим сообщалось, что в результате взрыва на территории одного из московских СИЗО пострадали два человека. Как уточнили журналисты Baza, состояние пострадавших тяжелое, сейчас им оказывают помощь. По предварительной информации, взорвался кислородный баллон при проведении сварочных работ.

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#мир
#футбол
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#смерть
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Два человека пострадали во время взрыва на территории СИЗО в Москве
04 ноября 2024, 09:40

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Москве произошли взрывы на территории Следственного изолятора № 3. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что в результате взрыва двое человек получили ранения и находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Согласно предварительным данным, ЧП могло произойти из-за взрыва кислородного баллона, когда на объекте проводились сварочные работы.

Ранее сообщалось, что 31 октября в результате хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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