На объекте «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане случился пожар
На одном из производственных объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» в промышленной зоне Нижнекамска произошло возгорание. Об этом 13 ноября сообщила пресс‑служба главного управления МЧС России по Татарстану в MAX.
Уточняется, что к тушению привлекли восемь лафетных стволов и один пожарный пеноподъёмник. В общей сложности работали 32 единицы техники и 95 человек личного состава.
По информации ведомства, пожар уже ликвидировали, пострадавших нет.
Накануне, 12 ноября, сообщалось, что в промзоне в Ставропольском крае случилось возгорание после падения обломков БПЛА.
