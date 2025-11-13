На объекте «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане случился пожар

13 ноября 2025, 22:30

Фото: istockphoto/Distortion Media

На одном из производственных объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» в промышленной зоне Нижнекамска произошло возгорание. Об этом 13 ноября сообщила пресс‑служба главного управления МЧС России по Татарстану в MAX.