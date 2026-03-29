На одной из станций МЦД нашли подозрительную игрушку

29 марта 2026, 15:14

На станции МЦД «Ховрино» нашли подозрительную игрушку и оцепили участок

В Москве на станции МЦД «Ховрино» оцепили участок платформы из-за бесхозной плюшевой игрушки.





Как передает корреспондент ТАСС, неизвестный оставил на лавочке плюшевого медведя. В целях безопасности на место прибудут оперативные службы для проверки.



Ранее на МЦД-4 и Горьковском направлении произошла задержка нескольких поездов. В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) уточнили, что причиной стал инцидент на станции «Марьина Роща», где погиб подросток.



По предварительным данным, погибший занимался зацепингом. Его тело обнаружили сотрудники на крыше электропоезда. Состав стоял без движения более часа. Пассажиры сообщили, что поезд должен был прибыть на станцию «Савёловская» в 20:26 по московскому времени.



