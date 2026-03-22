В Москве на МЦД-4 подросток погиб на крыше электропоезда

22 марта 2026, 22:10

В Москве поезда задерживаются из-за гибели зацепера на станции «Марьина роща»

В Москве на МЦД-4 и Горьковском направлении произошла задержка нескольких поездов. Как сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), причиной стал инцидент на станции «Марьина Роща», где погиб подросток.





По предварительным сведениям, погибший занимался зацепингом. Сотрудники обнаружили его тело на крыше электрички. Сообщается, что поезд стоит без движения более часа. Пассажиры внутри состава рассказали, что он должен был прибыть на «Савёловскую» ещё в 20:26 по московскому времени.

«На D4 и Горьковском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Железнодорожной из-за ранее произошедшего инцидента с человеком на крыше электропоезда на ст. «Марьина роща». Состав был остановлен на время ожидания и работы экстренных служб, после чего отправился», — уточнили в ЦППК.