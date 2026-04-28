На улице в Москве свёрнутая купюра взорвалась в паре метров от ребёнка

28 апреля 2026, 20:51

Фото: Istock/Natalia Dorojkina

В Москве купюра взорвалась в паре метров от ребёнка. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.





9-летний школьник гулял во дворе дома в районе Коньково на улице Саморы Машела. Мальчик увидел свёрнутую банкноту номиналом 1000 рублей.



Ребёнок не стал подбирать деньги. Вместо этого он кинул на купюру снег. Через считанные секунды раздался хлопок. Взрывная волна прошла в нескольких метрах от школьника. Мальчик не пострадал.



На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Специалисты выясняют, что именно послужило детонатором. По предварительной версии, неизвестные замаскировали под банкноту самодельное взрывное устройство.





