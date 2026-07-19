На озере в Ленобласти перевернулась байдарка с четырьмя взрослыми и двумя детьми
На озере Вуокса в Ленинградской области перевернулась байдарка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошёл на акватории озера в Приозерском районе. В плавсредстве находились шестеро человек — четверо взрослых и двое детей. Очевидцы передали информацию о происшествии в экстренные службы.
На вызов оперативно выехали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области из города Приозерск. Специалисты добрались до места, подняли всех людей из воды и доставили их на берег в безопасное место.
Медицинская помощь никому из пострадавших не понадобилась. Обстоятельства, которые привели к опрокидыванию байдарки, выясняют специалисты.
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