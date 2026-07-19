Россиянин жестоко избил таксиста на парковке ЖК и разбил его машину

19 июля 2026, 16:56

В Волжском мужчина избил таксиста и разбил его автомобиль во время ссоры

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В городе-спутнике Волгограда Волжском минувшей ночью произошла бытовая ссора, которая привела к повреждению автомобиля. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД России по региону.