Россиянин жестоко избил таксиста на парковке ЖК и разбил его машину
В городе-спутнике Волгограда Волжском минувшей ночью произошла бытовая ссора, которая привела к повреждению автомобиля. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Полиция установила, что словесный конфликт между двумя мужчинами быстро перешёл в драку. 56-летний владелец автомобиля работал таксистом и пытался укрыться от нападавшего внутри машины. Однако злоумышленник разбил стекло и пытался проникнуть в салон.
По словам свидетелей, сам пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и смог покинуть автомобиль только ранним утром. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего и личности участников конфликта. По итогам проверки ведомство примет процессуальное решение.
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