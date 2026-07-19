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Россиянин жестоко избил таксиста на парковке ЖК и разбил его машину

В Волжском мужчина избил таксиста и разбил его автомобиль во время ссоры
Фото: Istock/Yury Karamanenko

В городе-спутнике Волгограда Волжском минувшей ночью произошла бытовая ссора, которая привела к повреждению автомобиля. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД России по региону.



Полиция установила, что словесный конфликт между двумя мужчинами быстро перешёл в драку. 56-летний владелец автомобиля работал таксистом и пытался укрыться от нападавшего внутри машины. Однако злоумышленник разбил стекло и пытался проникнуть в салон.

По словам свидетелей, сам пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и смог покинуть автомобиль только ранним утром. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего и личности участников конфликта. По итогам проверки ведомство примет процессуальное решение.

Ольга Щелокова

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