На Пашиняна напали в храме в Армении

29 марта 2026, 14:45

МВД Армении: Пытавшихся ударить Пашиняна подозревают в хулиганстве

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

В Армении задержали двоих граждан, пытавшихся нанести удар премьер-министру Николу Пашиняну. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян, задержанным предъявили обвинения в хулиганстве и вмешательстве в законную деятельность должностного лица.





Все произошло 29 марта во время богослужения в ереванской церкви Святой Анны по случаю Вербного воскресенья. Пашинян присутствовал на литургии вместе с соратниками.



При выходе из храма один из прихожан выразил недовольство и сделал резкое замечание охране. В этот момент другой мужчина попытался ударить премьера, но сотрудники безопасности предотвратили нападение, оттеснив нападавшего.



Пашинян призвал присутствующих к спокойствию.



