Россиянин с пистолетом не смог ограбить магазин из-за невозмутимого кассира

17 декабря 2025, 20:16

В Кемеровской области задержали мужчину, пытавшегося ограбить магазин

Фото: Istock/Zephyr18

В Кемеровской области полиция задержала мужчину по подозрению в попытке ограбления магазина. Инцидент произошёл в городе Белово. Об этом сообщает УМВД по региону.





Неизвестный в зелёном плаще вошёл в торговую точку перед закрытием. Он прикрывал лицо и, угрожая пистолетом, потребовал у кассира деньги. Работница магазина сохранила самообладание.



Согласно видеозаписи с места происшествия, кассир не среагировала на угрозы и продолжила работать. Затем из подсобного помещения вышла вторая сотрудница. Злоумышленник отвлёкся на ней и его плащ зацепился за прилавок.



Мужчина не смог довести задуманное до конца и сбежал, не забрав деньги. Полиция оперативно задержала 34-летнего местного жителя. У него изъяли пневматический пистолет. Суд отправил подозреваемого под стражу по делу о разбое.





