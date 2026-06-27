На перекрёстке в Троицке BMW розового цвета влетела в опору светофора
В Троицке на одном из городских перекрёстков произошло ДТП с участием автомобиля BMW розового цвета. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Водитель иномарки не справился с управлением, после чего машина на высокой скорости влетела в опору светофора. От удара светофорный объект рухнул и полностью вышел из строя.
Передняя часть автомобиля получила серьёзные деформации: удар смял капот, разбил бампер, левую фару и переднее крыло. На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства аварии и собирают сведения о возможных пострадавших. Информация о состоянии участников движения ещё не поступала.
Ранее сообщалось об инциденте в Приморье, где мусоровоз рухнул вместе с мостом. В момент ЧП грузовой автомобиль проезжал над водой.
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