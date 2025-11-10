В Кабардино-Балкарии долговой спор закончился подрывом на гранате
СК расследует гибель двух мужчин при взрыве гранаты в Баксане
В городе Баксане Кабардино-Балкарии двое местных жителей погибли при взрыве гранаты. Подробности сообщает региональное управление СК России.
Конфликт между мужчинами 1965 и 1966 года рождения произошёл у ворот частного дома на улице Тамбиева. Причиной спора стали долговые обязательства.
«Во время ссоры один из её участников привёл в действие ручную гранату, в результате чего оба мужчины погибли на месте происшествия», — сказано в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывных устройств и убийстве двух лиц общеопасным способом. Оперативники в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего и происхождение взрывного устройства.
Ранее в Татарстане на девятилетнюю школьницу упал спортивный снаряд.