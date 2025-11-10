В Кабардино-Балкарии долговой спор закончился подрывом на гранате

10 ноября 2025, 21:37

СК расследует гибель двух мужчин при взрыве гранаты в Баксане

Фото: Istock/Олег Копьёв

В городе Баксане Кабардино-Балкарии двое местных жителей погибли при взрыве гранаты. Подробности сообщает региональное управление СК России.





Конфликт между мужчинами 1965 и 1966 года рождения произошёл у ворот частного дома на улице Тамбиева. Причиной спора стали долговые обязательства.

«Во время ссоры один из её участников привёл в действие ручную гранату, в результате чего оба мужчины погибли на месте происшествия», — сказано в сообщении.

