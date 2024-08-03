На подмосковной трассе Р-22 «Каспий» в ДТП с возгоранием погибли два человека

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Жизни двух человек унесло ДТП с возгоранием на подмосковной трассе Р-22 «Каспий». Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Московской области.
«Предварительно, водитель, управляя автомашиной марки «Газель», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки Mercedes, от чего у последнего произошло возгорание. В результате ДТП водители обеих машин погибли», — сказано в публикации.
Обстоятельства трагедии устанавливаются, на месте инцидента работает Госавтоинспекция. Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Красноярском крае число пострадавших выросло до 25 человек. Транспорт съехал в кювет при следовании из Маганска в Береть.
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