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На подмосковной трассе Р-22 «Каспий» в ДТП с возгоранием погибли два человека

03 августа 2024, 19:44
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Жизни двух человек унесло ДТП с возгоранием на подмосковной трассе Р-22 «Каспий». Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Московской области.


«Предварительно, водитель, управляя автомашиной марки «Газель», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки Mercedes, от чего у последнего произошло возгорание. В результате ДТП водители обеих машин погибли», — сказано в публикации.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, на месте инцидента работает Госавтоинспекция. Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Красноярском крае число пострадавших выросло до 25 человек. Транспорт съехал в кювет при следовании из Маганска в Береть.

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