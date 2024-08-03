На Украине нацгвардейцы убили иностранца из-за криптовалюты

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Солдаты нацгвардии Украины задушили марроканца из-за криптовалюты, а именно, из-за семи миллионов гривен. Об этом сообщает «Политика страны», ссылаясь на источник. Сначала иностранца похитили, пытали, а потом закопали в лесу, выведав необходимую информацию.
Позже выяснилось, что несчастного затолкали в «бус» прямо на улице средь бела дня, но на это никто не обратил внимания, ведь такое на улицах Украины происходит нередко. Изначально информировали о некой банде «неизвестных».
Ранее сообщалось, что украинец-трансгендер украл малыша в Кременчуге из перинатального центра. Злоумышленник попал на видеокамеры. Сейчас ребенок в порядке, а в отношении похитителя открыли уголовное дело.
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Никита Кротов