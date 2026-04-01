На популярном в Европе пляже нашли труп беременной женщины
На испанском острове Форментера нашли тело беременной женщины. Об этом пишет портал Cronica Balear (CB).
Рядом с погибшей находился спасательный жилет. Инцидент произошел в понедельник, 30 марта.
Прибывшие на место сотрудники Гражданской гвардии доставили тело в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, установили, что погибшая происходила из одного из государств Африки к югу от Сахары.
По факту случившегося начали расследование. Других деталей нет.
