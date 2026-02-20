Украинец бросил гранату в полицейских

20 февраля 2026, 09:58

На Украине неизвестный бросил гранату в полицейских

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Черновицкой области Украины двое полицейских пострадали при взрыве гранаты, брошенной неизвестным в их автомобиль. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.