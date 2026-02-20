Украинец бросил гранату в полицейских
В Черновицкой области Украины двое полицейских пострадали при взрыве гранаты, брошенной неизвестным в их автомобиль. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел поздним вечером четверга, 19 февраля около 22:50 по местному времени (23:50 мск), в городе Сторожинец. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
До этого сообщалось, что в Киеве один человек стал жертвой взрыва гранаты в квартире. Виновником трагедии стал знакомый погибшего, с которым он поссорился во время застолья. Полиция задержала подозреваемого и начала расследование.
Ранее в украинской столице таксист избил пассажирку после того, как она рассказала ему о резком ухудшении самочувствия.
