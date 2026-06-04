На Пятницком шоссе в Подмосковье опрокинулся автобус с пассажирами

04 июня 2026, 14:27

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

На Пятницком шоссе в деревне Марьино городского округа Солнечногорск произошло опрокидывание служебного автобуса, в котором находились пассажиры. Об этом стало известно в четверг, 4 июня. В результате аварии есть пострадавшие.