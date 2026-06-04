На Пятницком шоссе в Подмосковье опрокинулся автобус с пассажирами
На Пятницком шоссе в деревне Марьино городского округа Солнечногорск произошло опрокидывание служебного автобуса, в котором находились пассажиры. Об этом стало известно в четверг, 4 июня. В результате аварии есть пострадавшие.
Точное число пострадавших и степень тяжести их травм в МЧС пока не уточнили, пишет Агентство городских новостей «Москва». Других подробностей нет.
По данным спасателей, розлива топлива не произошло, движение по Пятницкому шоссе не перекрывалось. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 25 человек и девять единиц спецтехники.
Ранее автобус с пассажирами опрокинулся в Забайкальском крае. Все случилось на 417-м километре трассы Чита — Забайкальск.
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