На российских водителей охотятся «тихоходы»
В Марий Эл водители пожаловались на автомобили с камерами, собирающие штрафы. Об этом сообщает Baza.
По словам автомобилистов, на трассах республики появились машины, оборудованные камерами фиксации нарушений на заднем бампере. Они движутся со скоростью значительно ниже разрешенной, вынуждая других участников движения идти на обгон. В этот момент камера фиксирует нарушение.
Водители уже начали получать штрафы за непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил обгона. Других подробностей не приводится.
Ранее подмосковные шоферы получили за неделю более 200 штрафов за парковку во дворах. Детали — в нашем материале.
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