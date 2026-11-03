Российская школьница скончалась от тяжелой инфекции после отдыха в лагере
Школьница скончалась от тяжелой стремительной инфекции после отдыха в лагере Татарстана. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, 29 октября девочка приехала в лагерь Губина в Бугульме еще с 194 детьми. Через два дня после начала смены она заболела: температура поднялась до 39,4 °C, а также появилась сильная головная боль. Ребенка поместили в медпункт, а позже родители забрали его домой.
На следующий день пострадавшая попала в реанимацию Лениногорской ЦРБ, а 2 ноября она скончалась. Предварительный диагноз — молниеносная форма менингококковой инфекции. Роспотребнадзор организовал проверочные мероприятия, а также взял под наблюдение весь отряд и сотрудников смены. Лагерь закрыли, а детей отправили на карантин, сейчас проводится их вакцинация.
Ранее сообщалось, что в селе Дальнее под Южно-Сахалинском закрыли детский сад №57 из-за вспышки острой кишечной инфекции.
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