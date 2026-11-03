Российская школьница скончалась от тяжелой инфекции после отдыха в лагере

03 ноября 2026, 11:16

Роспотребнадзор проверяет лагерь в Татарстане после смерти школьницы от инфекции

Фото: iStock/Iulianna Est

Школьница скончалась от тяжелой стремительной инфекции после отдыха в лагере Татарстана. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.