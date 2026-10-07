На российского восьмиклассника обвалился потолок в школе

07 октября 2026, 09:24

Mash: мальчику на голову упал кусок штукатурки с потолка в школе Башкирии

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Фрагмент потолка обвалился на восьмиклассника в школе в Башкирии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.