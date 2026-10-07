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На российского восьмиклассника обвалился потолок в школе

Mash: мальчику на голову упал кусок штукатурки с потолка в школе Башкирии
Фото: iStock/Natalia Bodrova

Фрагмент потолка обвалился на восьмиклассника в школе в Башкирии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.



Инцидент произошел в Иглинском районе. Мальчик зашел в кабинет перед уроком, когда кусок штукатурки откололся от потолка и упал ему прямо на голову. Ребенок при этом не пострадал.

Родители утверждают, что здание школы находится в плохом состоянии и находиться в нем детям опасно, однако ремонт не проводится. Администрация пообещала привести потолок в кабинете в порядок в течение недели, но штукатурка отходит по всему зданию, в том числе снаружи. Смета на капитальный ремонт составлена, но сроки его проведения пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что полуторагодовалый мальчик едва не лишился пальцев после поездки в петербургском метро. Правая кисть малыша по неосторожности попала в работающий механизм эскалатора и застряла. Спасти конечность удалось хирургам клиники Педиатрического университета.

Лидия Пономарева

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