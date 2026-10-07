На российского восьмиклассника обвалился потолок в школе
Фрагмент потолка обвалился на восьмиклассника в школе в Башкирии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.
Инцидент произошел в Иглинском районе. Мальчик зашел в кабинет перед уроком, когда кусок штукатурки откололся от потолка и упал ему прямо на голову. Ребенок при этом не пострадал.
Родители утверждают, что здание школы находится в плохом состоянии и находиться в нем детям опасно, однако ремонт не проводится. Администрация пообещала привести потолок в кабинете в порядок в течение недели, но штукатурка отходит по всему зданию, в том числе снаружи. Смета на капитальный ремонт составлена, но сроки его проведения пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что полуторагодовалый мальчик едва не лишился пальцев после поездки в петербургском метро. Правая кисть малыша по неосторожности попала в работающий механизм эскалатора и застряла. Спасти конечность удалось хирургам клиники Педиатрического университета.
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